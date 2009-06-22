Есть скрипт для оплаты по WebMoney, нужно подстроить его под скрипт для Yandex денег, если это возможно. Не желательно, что бы скрипт строился на пожертвованиях. Но важно, что бы там было ...
Скрипт для массовой коррекции цены. Shop-Script
Нужен скрипт для интернет-магазина Shop-script для массовой коррекции цены.
На входе:
1. Выбираем категории для которых менять цену (выбор должен быть простой и быстрый).
2. Указываем множитель (может быть как больше так и меньше 1).
На выходе:
все цены в указанных категориях умножаются на указанный множитель (учесть, что у одного товара может быть несколько вариантов и у них разные цены).
Пишите срок и стоимость!
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