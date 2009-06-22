Скрипт для массовой коррекции цены. Shop-Script

Нужен скрипт для интернет-магазина Shop-script для массовой коррекции цены.

На входе:

1. Выбираем категории для которых менять цену (выбор должен быть простой и быстрый).

2. Указываем множитель (может быть как больше так и меньше 1).

На выходе:

все цены в указанных категориях умножаются на указанный множитель (учесть, что у одного товара может быть несколько вариантов и у них разные цены).

Пишите срок и стоимость!