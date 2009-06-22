Редизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт49 заявок569 просмотров

Требуется:

1. Перенести содержимое на новый "Движок"

2. Разработка главной страницы.

3. Разработка новых внутренних страниц.

Обязательное условие:

Система управления сайтом должна быть простой. Нужно, чтобы после обучения пользованию системой управления, любой сотрудник без навыков программирования смог бы управлять контентом (добавление новостей, изменения в каталоге и т.д.).

Сроки - 1 месяц

16 лет назад
nadin_84
Надежда 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров