Приватный проект для Кузьмина Валентина

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки166 просмотров

Преобразование фото в иллюстрацию.

16 лет назад
xgb
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

avgust
52 года
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
Необходимо сразу отметить, что с Валентиной очень приятно работать. С первых минут общения становится ясно, что она знает свою работу и умеет ее делать профессионально. Ее навыки в купе с терпением явились квинтэссенцией успеха проекта.
Проект оплачен как и договаривались.

Заявки фрилансеров

avgust
52 года
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад