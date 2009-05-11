Есть картинки, нужно нарисовать ее в Visio или Adobe Photoshop и чуть изменить - потом сообщу, что изменить. Пример простой и сложной на этой странице http://ockc.ru/?p=1184 Таких работ будет еще. Пишите цены ...
Поменять цвет 2-м просстым картинкам
Надо поменять цвет 2-м картинкам в фотошопе. Для того кто знает делов на 2 мин. Желательно за отзыв
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