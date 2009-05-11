Поменять цвет 2-м просстым картинкам

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Завершен23 заявки383 просмотра

Надо поменять цвет 2-м картинкам в фотошопе. Для того кто знает делов на 2 мин. Желательно за отзыв

16 лет назад
Alibaba
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

shut
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-1)
16 лет назад
$1
1 день
Сделал все как надо. Рекомендую

Заявки фрилансеров

shut
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-1)
16 лет назад