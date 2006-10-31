Есть картинки, нужно нарисовать ее в Visio или Adobe Photoshop и чуть изменить - потом сообщу, что изменить. Пример простой и сложной на этой странице http://ockc.ru/?p=1184 Таких работ будет еще. Пишите цены ...
Нарисовать шапку-комикс
Есть ссылка на такие вот зловещие комиксы http://xyu.ru/2006/10/31/biografija_gruppy_krovostokv_komiksakh.html
что нужно:
нарисовать похожий комикс или просто четыре картинки в таком же стиле:
рис1. такой вот накачанный лысый тип обвешанный цепями стоит и ухмыляется с дубинкой в руках
рис2. вышеописанный субъект избивает тощего очкарика в футболке Google (в общем нужно как то показать, что это всемогущий поисковик гугл)
рис3. все тот же субъект вышыбает мозни дубинкой/расстреливает из пистолета/душит цепью другого очкарика Яндекса (опять же таки внешний вид должен полностью наталкивать на мысль, что это гроза рунет - Яндекс)
рис4. на фоне двух трупиков лысый качок стоит скалится и пересчитывает огромную пачку денег
в общем где-то примерно так нужно сотворить
предлагайте Ваши цены/сроки/идеи/пожелания здесь или пишите в ЛС.
!!! В АСЬКУ НЕ ЛОМИТЬСЯ!!!
с уважением, Александр
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