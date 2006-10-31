Нарисовать шапку-комикс

Есть ссылка на такие вот зловещие комиксы http://xyu.ru/2006/10/31/biografija_gruppy_krovostokv_komiksakh.html

что нужно:

нарисовать похожий комикс или просто четыре картинки в таком же стиле:

рис1. такой вот накачанный лысый тип обвешанный цепями стоит и ухмыляется с дубинкой в руках

рис2. вышеописанный субъект избивает тощего очкарика в футболке Google (в общем нужно как то показать, что это всемогущий поисковик гугл)

рис3. все тот же субъект вышыбает мозни дубинкой/расстреливает из пистолета/душит цепью другого очкарика Яндекса (опять же таки внешний вид должен полностью наталкивать на мысль, что это гроза рунет - Яндекс)

рис4. на фоне двух трупиков лысый качок стоит скалится и пересчитывает огромную пачку денег

в общем где-то примерно так нужно сотворить

предлагайте Ваши цены/сроки/идеи/пожелания здесь или пишите в ЛС.

!!! В АСЬКУ НЕ ЛОМИТЬСЯ!!!

с уважением, Александр