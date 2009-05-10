Нарисовать 7-9 тизеров

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт21 заявка395 просмотров

Нужно будет нарисовать 7-9 тизеров, формат 300 на 300 пикселей.

В фотореалистичной манере, сюжеты будут даны.

Пожалуйста прикладывайте примеры ваших иллюстраций, стоимость и сроки.

16 лет назад
Vladimer-Solov
Соловьев 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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