Срочно требуются принты для футболок!

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт19 заявок713 просмотров
#1$

Срочно требуются принты для футболок на тему: "Хоккей 2009 - Россия чемпион!"

Приветствуется любой Ваш креатив на эту тему.

Сумма вознаграждения - 2000 руб.

16 лет назад
medvedevstyle
Игорь 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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