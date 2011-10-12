Логотип в CorelDRAW

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Завершен14 заявок206 просмотров

Необходимо логотип перевести в векторную графику, для размещения в печатных изданиях.

CorelDRAW
14 лет назад
Oksana88
Оксана 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое за работу! Заказ был выполнен в течении нескольких часов.
Оксана - очень хороший заказчик! Четко поставила задачу, быстро произвела оплату. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад