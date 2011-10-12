Нарисовать схематическую карту по образцу

Здравствуйте

Нужно вырезать карту из Google Maps(или похожего сервиса или программы) и на ней в Photoshop нарисовать некоторие обьекты в населенных пунктах.

В приложении вырезаная карта и образец уже нарисованой(самая сложная, большинство значительно проще)

Структуры и другие обозначения будут представлены

Нужно нарисовать 70 таких карт

Попрошу указывать цены за 1 или за все сразу

PS. Нужно умение пользоватся переводчиком или елементарное знание украинского язика(для подписки объектов)

PS2. Извените, проект закрыт