Собственно нужно обрисовать персонажа для сайта http://dinitrol.glavstr.ru/ Нужен супер-мен или что то в этом роде. Тематика "авто химия, антикоррозийная обработка". Требуется несколько вариантов, а именно: 1.Главная страница 2.Каталог 3.Сервис ...
Необходимо нарисовать или найти картинку
Необходимо нарисовать картинку такую как указал в ссылке( именоо дом и что просиходит внутри, картинки энергосбережение, кондиционирование. вентиляция дома), либо найти готовую и видо изменить ее...
моя аська:454703110 пишите. или сюда. жду.
http://imglink.ru/pictures/14-10-11/9a8edc3dbb7599a04819830b9794c0e9.jpg
Заявки фрилансеров
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