Макет на футболку

Создать макет для нанесения на футболки.

Основная идея: это должна быть прикольная футболка, которую захотелось бы носить нашему кулинару. На сайте существует такое понятие как "Братство тыквы" его и надо обыграть.

Основные элементы: Лого или линк сайта, надпись "Братство тыквы", тыква (вероятно персонаж)

Основные цвета: Лого и линк - красный или черный, остальное не имеет значение.

Макет нужен в кривых. Один в двух вариантах с нанесением на белую футболку и оранжевую.

Прилагаю фото существующих футболок, макеты которых были утверждены.