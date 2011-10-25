Макет на футболку

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок303 просмотра

Создать макет для нанесения на футболки.

Основная идея: это должна быть прикольная футболка, которую захотелось бы носить нашему кулинару. На сайте существует такое понятие как "Братство тыквы" его и надо обыграть.

Основные элементы: Лого или линк сайта, надпись "Братство тыквы", тыква (вероятно персонаж)

Основные цвета: Лого и линк - красный или черный, остальное не имеет значение.

Макет нужен в кривых. Один в двух вариантах с нанесением на белую футболку и оранжевую.

Прилагаю фото существующих футболок, макеты которых были утверждены.

14 лет назад
chef
45 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

OliaYu
Ольга 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена в указанные сроки. После передачи макета в печать, технолог высказал комментарии по удешевлению стоимости печати, которые требовали доработки макета - Ольга доработала в считанные минуты. Спасибо за оперативность!
Хорошо сработались. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

OliaYu
Ольга 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад