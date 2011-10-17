Требуются дизайнер с Украины для разработки макетов -колажа на сувенирную продукцию, с достопримечательностями города. Работы должны быть яркими, интересными, прикольными Макет должен бить в стилі (фото ниже) но гораздо лучше. ...
Раскадровка к сценарию ролика
Требуется раскадровка к сценарию для небольшого ролика о деятельности компании
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