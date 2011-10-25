Нарисовать кота в векторе

# 1 — $ 50

Сам кот имеется,см. файл. Необходимо сделать его в другой обстановке, а именно: кот сидит в офисном кресле, одной лапой держит телефонную трубку, другая на ваше усмотрение, нога на ногу. Поза расслабленная, спокойная, но деловая.

Вектор, в идеале corel. Окрас кота, как в прикреплении, черно-белый.

Для выбора кандидата достаточно эскиза. Кот должен быть именно наш, а не какой-то другой.

Работа не для портфолио.