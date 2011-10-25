Нарисовать кота в векторе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен37 заявок2203 просмотра
#1$50

Сам кот имеется,см. файл. Необходимо сделать его в другой обстановке, а именно: кот сидит в офисном кресле, одной лапой держит телефонную трубку, другая на ваше усмотрение, нога на ногу. Поза расслабленная, спокойная, но деловая.

Вектор, в идеале corel. Окрас кота, как в прикреплении, черно-белый.

Для выбора кандидата достаточно эскиза. Кот должен быть именно наш, а не какой-то другой.

Работа не для портфолио.

14 лет назад
UGrU
Юлия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Победитель конкурса

veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
#1
Результатом очень довольна. Все корректировки вносились быстро и точно. Будем сотрудничать и дальше.
Очень рада сотрудничеству с Юлей. Профессиональное ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. А главное, что помогает в работе-это приятное общение с интересным человеком. Спасибо! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
#1