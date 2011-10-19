Отредактировать картинку по размерам 368мм х 238м

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Закрыт12 заявок220 просмотров

дана картинка, нужно ее подогнать по размерам 368мм х 238м без искажения, с хорошим качеством, для того чтобы напечатать на виниловой пленке по этим размерам

14 лет назад
pinkelephant347
Анастасия 
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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