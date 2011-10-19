Отредактировать картинку по размерам 368мм х 238м

Три рисунка в формате gif: reponline.gif, repoffline.gif,repoccupied.gif для баннера онлайн-консультанта. Размер такой же, как у сервиса http://solutions.liveperson.com/tagGen/gallery/Consulting2-Green.asp#subcat_4. По аналогии нужно написать то же самое, только на русском. Если есть возможность использовать чье-то изображение ...