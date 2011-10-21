Сделать три рисунка-кнопки для онлайн-консультации

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка261 просмотр

Три рисунка в формате gif: reponline.gif, repoffline.gif,repoccupied.gif для баннера онлайн-консультанта. Размер такой же, как у сервиса http://solutions.liveperson.com/tagGen/gallery/Consulting2-Green.asp#subcat_4.

По аналогии нужно написать то же самое, только на русском. Если есть возможность использовать чье-то изображение легально, то добавить его в рисунок, если нет - пришлю картинку.

14 лет назад
Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Android_Dev
Роман 
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Понравилось, что быстро прислал образец работы и сразу понял, что мне нужно. Рисунки получились хорошие:)
Хороший заказчик, правильно поставленное задание-залог правильной работы. Всё правильно сформулировал и сразу произвел оплату, по завершению работы.

Заявки фрилансеров

Android_Dev
Роман 
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад