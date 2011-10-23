Нужно качественно отрисовать 4 объекта в векторе по фотографиям. Детализация: для последующего использования в виде картинок-иконок с максимальной высотой 180 пикселей. http://dl.dropbox.com/u/30736605/objects-vector.zip Формат конечного результата - вектор AI. ...
Нарисовать картинку (спрайт-кнопку) на сайт
Для тех, кто сомневается что такое картинка-спрайт: http://html-css.info/2009/07/animation-button-css/
Нужно нарисовать 3 кнопки-картинки. На эти картинки будет повешена ссылка внутри сайта.
Размер каждой - 236х126 px. Разрешается уменьшить высоту картинки до необходимо размера.
Стилистика картинок должны сочетаться с сайтом (сайт сообщу в личку).
Формат - .png.
Примеры картинок в аттаче.
1 картинка:
Будет вести на страницу сайта, где размещена информация по скидкам в гостиницах города.
Слева на картинке необходимо нарисовать знак "процент".
Чуть правее написать текст: Скидки!
И ниже меньшим кеглем: Информация о скидках в гостиницах.
2 картинка:
Будет вести на страницу сайта, где размещена информация о гостиницах, в которых есть номера для новобрачных.
Слева на картинке необходимо нарисовать изображения пересекающихся обручальных колец.
Правее текст: Молодоженам.
И ниже меньшим кеглем: Специальные предложения для молодоженов.
3 картинка:
Будет вести на страницу сайта, где размещены гостиницы рядом с выставочными комплексами.
Слева на картинке нарисовать изображение человека с портфелем.
Правее текст: На выставку.
И ниже меньшим кеглем: Гостиницы рядом с Ленэкспо и другими выставочными комплексами.
Каждую картинку нужно нарисовать в 2-х исполнениях: в светлом и чуть темнее.
Наверное, чтобы создать эффект разнообразия, картинки делать в разных цветах (необходимо согласовать и обсудить более подробно).
Края картинок должны быть сглажены и не иметь прямых углов (необходим маленький радиус закругления).
Выбранный исполнитель
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