Нарисовать картинку (спрайт-кнопку) на сайт

Для тех, кто сомневается что такое картинка-спрайт: http://html-css.info/2009/07/animation-button-css/

Нужно нарисовать 3 кнопки-картинки. На эти картинки будет повешена ссылка внутри сайта.

Размер каждой - 236х126 px. Разрешается уменьшить высоту картинки до необходимо размера.

Стилистика картинок должны сочетаться с сайтом (сайт сообщу в личку).

Формат - .png.

Примеры картинок в аттаче.

1 картинка:

Будет вести на страницу сайта, где размещена информация по скидкам в гостиницах города.

Слева на картинке необходимо нарисовать знак "процент".

Чуть правее написать текст: Скидки!

И ниже меньшим кеглем: Информация о скидках в гостиницах.

2 картинка:

Будет вести на страницу сайта, где размещена информация о гостиницах, в которых есть номера для новобрачных.

Слева на картинке необходимо нарисовать изображения пересекающихся обручальных колец.

Правее текст: Молодоженам.

И ниже меньшим кеглем: Специальные предложения для молодоженов.

3 картинка:

Будет вести на страницу сайта, где размещены гостиницы рядом с выставочными комплексами.

Слева на картинке нарисовать изображение человека с портфелем.

Правее текст: На выставку.

И ниже меньшим кеглем: Гостиницы рядом с Ленэкспо и другими выставочными комплексами.

Каждую картинку нужно нарисовать в 2-х исполнениях: в светлом и чуть темнее.

Наверное, чтобы создать эффект разнообразия, картинки делать в разных цветах (необходимо согласовать и обсудить более подробно).

Края картинок должны быть сглажены и не иметь прямых углов (необходим маленький радиус закругления).