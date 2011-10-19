Дорисовка текстуры кирпича .

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки287 просмотров

На сайте roben.kiev.ua в разделе каталог кирпича

http://roben.kiev.ua/category/katalog/kirpichi/kirpich-klinkernyj-polsha/

и в разделе каталог черепица

http://roben.kiev.ua/category/katalog/cherepica/

Есть сумарно 15 картинок домика.

Задачи:

1. Разъеденить готовые картинки (15 шт) домика, на верх и низ.

Сохранить 15 файлов в БМП. готовых для стыковки. 9 файлов -

черепица и 5 файлов кирпича.

И выготовить 4 новых файла цвета кладки, можно для упрощения работы

воспользоваться сперва простыми инструментами фотошопа:

цветовыми насыщениями или уровнями. Возможно что по 2

варианту придется подрисовывать вручную.

14 лет назад
koks-nfs
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

Iamproto
Виктор 
51 год
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7 лет назад
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$50
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oleksandriys
Олександр 
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14 лет назад
$40
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Заявки фрилансеров

Iamproto
Виктор 
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
oleksandriys
Олександр 
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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