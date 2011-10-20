Верторный рисунок

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Закрыт19 заявок389 просмотров

На фото кухня, на кухне рисунок цветы, эти цветы нужно сделать верторным рисунком. Качество фото не очень хорошее.

14 лет назад
tfisenko
40 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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