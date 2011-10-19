Набор картинок для обучающей детской программы

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Закрыт18 заявок311 просмотров

Требуется набор картинок для обучающей детской программы (игры).

Картинки должны быть следующих типов в высоком разрешении:

- Красочный задний фон, ориентированный на детское восприятие ребенка от 2х лет до 5 лет;

- Детский персонаж (зверек);

- Красочная заставка игры;

- Красочный набор кнопок.

От Вас требуется цена каждого типа картинок за штуку и сроки разработки.

Так же отдельно хотелось бы обсудить вопрос анимации некоторых картинок, стоимость и сроки.

14 лет назад
aleksmake
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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