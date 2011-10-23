Нарисовать мультяшный лес

Требуется изображение леса в мультяшном, сказочном стиле.

Нужно 4 изображения: лес зимой, весной, летом и осенью. Лес один и тот же.

Примеры того, что хочется в архиве.

Больше нравится второе изображение. В первом нравиться как падает свет.

Предлагайте свои цены.