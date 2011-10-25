С чёрно-белой фотографии сделать цветную.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки273 просмотра

С чёрно-белой фотографии сделать цветную.

Фото прилагается.

14 лет назад
SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sallix
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Все сделано оперативно. Спасибо.
Приятно работать! Советую

Заявки фрилансеров

Sallix
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад