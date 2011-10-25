Рисунок перевести в вектор

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Завершен13 заявок350 просмотров

Необходимо с простого рисунка машинки (только очертание, без прорисовки чего-либо) сделать вектор.Нужен только контур! Без цвета!! Только контур, сверху место под отверстие (там же, как на рисунке)

срочно

14 лет назад
Kotrin
47 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

manas
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
14 лет назад
$2
1 день
Ответственно и грамотно выполнено задание.
Приятно, когда люди понимают друг-друга, даже в мелочи. Спасибо!

Заявки фрилансеров

manas
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
14 лет назад