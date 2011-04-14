Картинка на тему Hallowwen

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок249 просмотров

Нужна картинка (размер не важен) на тему Halloween, на которой бы фигурировал телефон LG Optimus P970 - но не просто прлеплен сбоку, а как бы задействован, декорирован.

Нужно просто, быстро и недорого

14 лет назад
perfectkl
Хильчин 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров