Наружная реклама

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Закрытнет заявок329 просмотров

Требуется художник, который может нарисовать рисунок, создающий эффект трехмерности, на любой поверхности (асфальт, пол, стена и т.д.)

Местоположение - город Новосибирск !!!!

14 лет назад
yakovchuck
Евгений 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров