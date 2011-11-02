Доработка персонажа для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок236 просмотров

Требуется дорисовать персонаж сайта.

Персонаж должен быть универсальным для применения в дизайне сайта, фирменном стиле, рекламе, оффлайн и онлайн.

На выходе - макет в векторе и авторские права.

Подробности в приложении.

Просьба оставлять свои предложения и контакты здесь.

14 лет назад
wolkodlak-shadow
Sh 
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$50
3 дня
Спасибо за отличную работу, терпение и креатив. Отдельное спасибо за оперативное внесение изменений в проект.
Очень рада сотрудничеству с заказчиком.Интересный проект, предварительная оплата(!), приятное общение, а главное-позитивный настрой, что очень помогает в работе.Спасибо! Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад