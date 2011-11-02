Необходимо нарисовать нормальное отражение у капсул с кофе. Макет прилагается.
Доработка персонажа для сайта
Требуется дорисовать персонаж сайта.
Персонаж должен быть универсальным для применения в дизайне сайта, фирменном стиле, рекламе, оффлайн и онлайн.
На выходе - макет в векторе и авторские права.
Подробности в приложении.
Просьба оставлять свои предложения и контакты здесь.
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