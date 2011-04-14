Нужно нарисовать 3 комплекта вещей для игры

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Закрыт3 заявки248 просмотров

Нужно нарисовать 3 комплекта вещей (по 7 вещей в каждом), в не большом разрешении.

Подробности в скайпе.

Во вложенном файле пример ( фон наш )

14 лет назад
igrostroy
Юрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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