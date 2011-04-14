Добрый день! Есть интересная задумка для прорисовки настольного перекидного календаря. Всего должно получится 12 иллюстраций + обложка. ТЗ в приложении. Ваши сроки и ориентировочная стоимость. Спасибо.
2 сцены для истории в игре
Здравствуйте,
Нужно нарисовать 2 сцены для истории в игре Птичий Городок. Игру делаем на основе казуальной игры Birds Town: http://www.bigfishgames.com/download-games/10792/birds-town/index.html. ТЗ прикрепил.
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