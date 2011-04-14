2 сцены для истории в игре

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок321 просмотр

Здравствуйте,

Нужно нарисовать 2 сцены для истории в игре Птичий Городок. Игру делаем на основе казуальной игры Birds Town: http://www.bigfishgames.com/download-games/10792/birds-town/index.html. ТЗ прикрепил.

14 лет назад
stolar
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6 лет назад

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