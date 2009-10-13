2 картинки для клавиатурного тренажера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок270 просмотров

1) изображение клавиатуры с цветовым выделением групп клавиш, например:

http://www.cwer.ru/media/files/u628605/05/2010-09-08_111310_.jpg - лучше всего

http://web.rambler.ru/statik/issue/2009/10/13/klavorog.jpg

http://ru.comfort-software.com/e107_images/keyboardfng.gif

2) изображение рук с цветовым выделением пальцев (согласуется с рисунком клавиатуры), в духе

http://i4.otzovik.com/2011/04/14/68733/img/61930236.jpg

Ширина - 400-500 пикселей

Обязательно оставляйте оценку по бюджету

14 лет назад
optiprime
Вячеслав 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sweet_merry
44 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

sweet_merry
44 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад