Создать стилизованных персонажей

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен26 заявок508 просмотров

Имеются фотографии с реальными людьми. Нужно сделать стилизованных персонажей. Стилизация максимально простая (пример прикреплён).

Персонажы должны быть отрисованы в 2 вариантах:

1. Фас

2. Профиль

А так же должны быть разделены на части тела (голова отдельно, кисть отдельно, туловеще отдельно и т.д.)

Помимо всего этого должны быть схожие элемента с фотографией (это может быть кепка, щатина или ещё что)

Оплата: WebMoney (возможна предоплата)

Интересует цена и сроки за одного персонажа. Желательно портфолио.

14 лет назад
Omsk55
Артём 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Winblade
Анна 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$120
30 дней
Просто великолепно выполнена работа. Анна тот человек который выкладывается на все 101%. Очень приятно было работать. А так же будем продолжать работать над новыми проектами. Всем советую.
Замечательный заказчик. Интересное задание, четкое понятное ТЗ, своевременная оплата. Очень понравилось работать, надеюсь продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Winblade
Анна 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад