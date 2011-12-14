Здравствуйте, Нужно нарисовать 2 сцены для истории в игре Птичий Городок. Игру делаем на основе казуальной игры Birds Town: http://www.bigfishgames.com/download-games/10792/birds-town/index.html. ТЗ прикрепил.
Создать стилизованных персонажей
Имеются фотографии с реальными людьми. Нужно сделать стилизованных персонажей. Стилизация максимально простая (пример прикреплён).
Персонажы должны быть отрисованы в 2 вариантах:
1. Фас
2. Профиль
А так же должны быть разделены на части тела (голова отдельно, кисть отдельно, туловеще отдельно и т.д.)
Помимо всего этого должны быть схожие элемента с фотографией (это может быть кепка, щатина или ещё что)
Оплата: WebMoney (возможна предоплата)
Интересует цена и сроки за одного персонажа. Желательно портфолио.
Выбранный исполнитель
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