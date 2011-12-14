Создать стилизованных персонажей

Имеются фотографии с реальными людьми. Нужно сделать стилизованных персонажей. Стилизация максимально простая (пример прикреплён).

Персонажы должны быть отрисованы в 2 вариантах:

1. Фас

2. Профиль

А так же должны быть разделены на части тела (голова отдельно, кисть отдельно, туловеще отдельно и т.д.)

Помимо всего этого должны быть схожие элемента с фотографией (это может быть кепка, щатина или ещё что)

Оплата: WebMoney (возможна предоплата)

Интересует цена и сроки за одного персонажа. Желательно портфолио.