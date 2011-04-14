Здравствуйте, Нужно нарисовать 2 сцены для истории в игре Птичий Городок. Игру делаем на основе казуальной игры Birds Town: http://www.bigfishgames.com/download-games/10792/birds-town/index.html. ТЗ прикрепил.
Технический дизайн - яхта и брызги
Нужна иллюстрация с яхтой на воде. Задача для техдизайнеров стандартная: отретушить яхту + добавить немного элементов: небольшую область воды, которая плавно перетекает в фон, может брызги, блики, кусок берега на фон на ваше усмотрение.
В аттаче - то что я накидал за 10 минут для понимания цветов, размеров, композиции. Разумеется картинка яхты есть в лучшем качестве. Более подробную задачу с примерами опишу по почте возможным исполнителям.
Предложения с указанием сроков/цен и примеров работ оставляйте в ответах на проект или на почту: akkvis[at]gmail.com
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо нарисовать карту шелкового пути в стиле древних карт с исламским колоритом. Размер 3000-300 пикселей. Нужно поставить города в виде 3d крепостей и минаретов с тенями. ...Завершен14 лет назад
Отрисовать 3 карты как на рис в приложении. Границы нужно сделать проще как на синей. Важно чтобы карта была как можно уникальней, т.е границы нельзя копировать с зеленой.Завершен14 лет назад
Имеются фотографии с реальными людьми. Нужно сделать стилизованных персонажей. Стилизация максимально простая (пример прикреплён). Персонажы должны быть отрисованы в 2 вариантах: 1. Фас 2. Профиль А так же должны быть разделены ...Завершен13 лет назад
- $5
Нужна картинка (размер не важен) на тему Halloween, на которой бы фигурировал телефон LG Optimus P970 - но не просто прлеплен сбоку, а как бы задействован, декорирован. Нужно просто, быстро и недорогоИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется художник, который может нарисовать рисунок, создающий эффект трехмерности, на любой поверхности (асфальт, пол, стена и т.д.) Местоположение - город Новосибирск !!!!Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Размер изображения 900x140. Панорамный рисунок для блога http://life-monograf.ru. Связаться можно по почте [email protected] По цене договоримся. :)Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно нарисовать 3 комплекта вещей (по 7 вещей в каждом), в не большом разрешении. Подробности в скайпе. Во вложенном файле пример ( фон наш )Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Есть интересная задумка для прорисовки настольного перекидного календаря. Всего должно получится 12 иллюстраций + обложка. ТЗ в приложении. Ваши сроки и ориентировочная стоимость. Спасибо.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
1) изображение клавиатуры с цветовым выделением групп клавиш, например: http://www.cwer.ru/media/files/u628605/05/2010-09-08_111310_.jpg - лучше всего http://web.rambler.ru/statik/issue/2009/10/13/klavorog.jpg http://ru.comfort-software.com/e107_images/keyboardfng.gif 2) изображение рук с цветовым выделением пальцев (согласуется ...Закрыт14 лет назад