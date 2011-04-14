Технический дизайн - яхта и брызги

Нужна иллюстрация с яхтой на воде. Задача для техдизайнеров стандартная: отретушить яхту + добавить немного элементов: небольшую область воды, которая плавно перетекает в фон, может брызги, блики, кусок берега на фон на ваше усмотрение.

В аттаче - то что я накидал за 10 минут для понимания цветов, размеров, композиции. Разумеется картинка яхты есть в лучшем качестве. Более подробную задачу с примерами опишу по почте возможным исполнителям.

Предложения с указанием сроков/цен и примеров работ оставляйте в ответах на проект или на почту: akkvis[at]gmail.com