Внести изменения в скрипт

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Закрыт4 заявки238 просмотров

Есть сайт фреймворк js стоит mootools

необходимо в скрипт "Tigra Calendar" встроить обработку символов, чтобы в форму могли вводиться только цифры, ., -

ссылка на календарь

softcomplex.com/products/tigra_calendar/docs/

JavaScript
14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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Нет заявок фрилансеров