PHP Скрипт для чтения таблицы из Excel'97-2007

Нужен скрипт, который бы читал таблицы из загружаемых Excel файлов как старого так и нового формата. Из нюансов - размер некоторых файлов может достигать сотен тысяч строк, правда информации в них минимум. Пробовал PHPExcel библиотеку, но чего-то мы с ней не подружились, поэтому нужен человек, который уже успешно провернул такое мероприятие.