PHP Скрипт для чтения таблицы из Excel'97-2007

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок178 просмотров

Нужен скрипт, который бы читал таблицы из загружаемых Excel файлов как старого так и нового формата. Из нюансов - размер некоторых файлов может достигать сотен тысяч строк, правда информации в них минимум. Пробовал PHPExcel библиотеку, но чего-то мы с ней не подружились, поэтому нужен человек, который уже успешно провернул такое мероприятие.

PHP
14 лет назад
feline
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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