Краткое описание: Есть: домен, хостинг, электронный товар в текстовой форме, счет в Яндекс.Деньгах. Нужно: разработать скрипт, позволяющий выполнять приём средств на кошелек Яндекс денег. ...
Написать платежный модуль для интернет магазина.
Написать платежный модуль по приему оплат пластиковыми картами через интернет эквайринг Приват Банка для интернет магазина Viart.
Инструкция по интеграции и написанию модуля https://docs.google.com/View?id=dct4qhf4_263hf59njfx
Скачать скрипт интернет магазина http://forum.viarts.ru/downloads.php?do=file&id=184
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