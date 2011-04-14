Написать платежный модуль для интернет магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки145 просмотров

Написать платежный модуль по приему оплат пластиковыми картами через интернет эквайринг Приват Банка для интернет магазина Viart.

Инструкция по интеграции и написанию модуля https://docs.google.com/View?id=dct4qhf4_263hf59njfx

Скачать скрипт интернет магазина http://forum.viarts.ru/downloads.php?do=file&id=184

14 лет назад
krasniy001
Максим 
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6 лет назад

Выбранный исполнитель

luckycss
Сергей 
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14 лет назад
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Заявки фрилансеров

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад