Разработка веб-сервиса (краулинг, БД)

Ищу программиста либо команду разработчиков для разработки веб-сервиса.

Веб-сервис состоит из следующих компонентов:

1) Краулинг – пауки собирающие конкретную информацию с конкретного списка сайтов. Ни сами сайты, ни видео, ни аудио скачивать не надо.

2) БД – база в которой все собранные пауками данные будут храниться

3) Два вида поиска – 1- по запросу; 2 – методом отсечения фильтрами ненужных данных

4) Фронт-енд – выдача данных пользователю: таблицы, диаграммы, отчеты.

5) Личный кабинет пользователя

6) Биллинговая система

7) Авторизация пользователей

8) Блог

Также потребуется настройка/оптимизация сервера под разработанный сервис и последующая поддержка.

Более детально требования к разработке, бюджет и сроки обсуждаются персонально.

(Сейчас бюджет указан весьма приблизительный)

Предложения присылайте на почту: [email protected]

Если у Вас есть опыт разработки подобных сервисов, то присылайте ссылки на эти работы.