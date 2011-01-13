Написать платежный модуль по приему оплат пластиковыми картами через интернет эквайринг Приват Банка для интернет магазина Viart. Инструкция по интеграции и написанию модуля https://docs.google.com/View?id=dct4qhf4_263hf59njfx Скачать скрипт интернет магазина http://forum.viarts.ru/downloads.php?do=file&id=184
Разработка веб-сервиса (краулинг, БД)
Ищу программиста либо команду разработчиков для разработки веб-сервиса.
Веб-сервис состоит из следующих компонентов:
1) Краулинг – пауки собирающие конкретную информацию с конкретного списка сайтов. Ни сами сайты, ни видео, ни аудио скачивать не надо.
2) БД – база в которой все собранные пауками данные будут храниться
3) Два вида поиска – 1- по запросу; 2 – методом отсечения фильтрами ненужных данных
4) Фронт-енд – выдача данных пользователю: таблицы, диаграммы, отчеты.
5) Личный кабинет пользователя
6) Биллинговая система
7) Авторизация пользователей
8) Блог
Также потребуется настройка/оптимизация сервера под разработанный сервис и последующая поддержка.
Более детально требования к разработке, бюджет и сроки обсуждаются персонально.
(Сейчас бюджет указан весьма приблизительный)
Предложения присылайте на почту: [email protected]
Если у Вас есть опыт разработки подобных сервисов, то присылайте ссылки на эти работы.
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