Сайт веб-студии сделан на Битриксе. Почти готов. Нужно доработать следующее: 1. Кроссбраузерность 2. Увеличение картинок портфолио при наведении курсора на главной и на странице Портфолио 3. На странице портфолио убрать ...
Построение веб-графиков
Нужен php+mysql программист для вывода данных на графики Google Chart
Есть 3 таблицы с данными (дата и количество просмотров фирм и товаров). Надо на основе данных из этих таблиц строить график, используя Google Chart, который бы показывал количество просмотров фирмы+ее товаров по дням за последние 7 (параметр должен быть настраиваемым). В графике (линейный) надо выводить 2 оси (х - даты, у - кол-во просмотров) с подписями, названием диаграммы, легендой, отмечать точки для каждого значения. Если значений за какой-то день не было, надо ставить 0.
Если у вас есть опыт, возможно построение графиков на основе других механизмов.
Подробное ТЗ во вложении. Указывайте, пожалуйста, ваши сроки выполнения и ссылки, если делали что-то похожее.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна програмка/скрипт для анализа прайсов. В чем суть. Я открываю интернет магазин, буду собирать прайсы от разных поставщиков. Мне нужна програмка, принимающая эти прайсы, анализирующая их, находящая наиболее выгодную стоимость по каждому ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Страницы одного раздела выводятся http://www.happykid.biz/catalog/Bloom/?brand=Bloom нужно поменять их на http://www.happykid.biz/catalog/Bloom/ , щас страница доступна и по тому и другому адресу, еще есть и третий. Нужно решить без редиректов и 404 кодов. Чтобы чистым ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $25
Требуется человек который в !кратчайшие сроки! сделает скрипт грабер новостей с 5 сайтов доноров. Сайт куда надо размещать награбленное, на дле. Тех задание в асе два8957286пять. Прошу с нулевой или очень маленькой репой не ...Завершен14 лет назад
- $100
В приложении файл, требуется создать вебинтерфейс для управления данными. Использовать PHP+MySQL (Желательно AJAX) Требуется создать интерфейс для добавления и редактирования данных. Краткое ТЗ ...Закрыт14 лет назад
- $1000
Ищу программиста либо команду разработчиков для разработки веб-сервиса. Веб-сервис состоит из следующих компонентов: 1) Краулинг – пауки собирающие конкретную информацию с конкретного списка сайтов. Ни сами сайты, ни видео, ни аудио скачивать не надо. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен скрипт, который бы читал таблицы из загружаемых Excel файлов как старого так и нового формата. Из нюансов - размер некоторых файлов может достигать сотен тысяч строк, правда информации в них минимум. Пробовал PHPExcel библиотеку, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Написать платежный модуль по приему оплат пластиковыми картами через интернет эквайринг Приват Банка для интернет магазина Viart. Инструкция по интеграции и написанию модуля https://docs.google.com/View?id=dct4qhf4_263hf59njfx Скачать скрипт интернет магазина http://forum.viarts.ru/downloads.php?do=file&id=184Завершен14 лет назад
- $250
Краткое описание: Есть: домен, хостинг, электронный товар в текстовой форме, счет в Яндекс.Деньгах. Нужно: разработать скрипт, позволяющий выполнять приём средств на кошелек Яндекс денег. ...Завершен14 лет назад
Нужно написать Трех уровневое раздвижное вертикальное менюЗавершен14 лет назад