Построение веб-графиков

Нужен php+mysql программист для вывода данных на графики Google Chart

Есть 3 таблицы с данными (дата и количество просмотров фирм и товаров). Надо на основе данных из этих таблиц строить график, используя Google Chart, который бы показывал количество просмотров фирмы+ее товаров по дням за последние 7 (параметр должен быть настраиваемым). В графике (линейный) надо выводить 2 оси (х - даты, у - кол-во просмотров) с подписями, названием диаграммы, легендой, отмечать точки для каждого значения. Если значений за какой-то день не было, надо ставить 0.

Если у вас есть опыт, возможно построение графиков на основе других механизмов.

Подробное ТЗ во вложении. Указывайте, пожалуйста, ваши сроки выполнения и ссылки, если делали что-то похожее.