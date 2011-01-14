Построение веб-графиков

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки332 просмотра

Нужен php+mysql программист для вывода данных на графики Google Chart

Есть 3 таблицы с данными (дата и количество просмотров фирм и товаров). Надо на основе данных из этих таблиц строить график, используя Google Chart, который бы показывал количество просмотров фирмы+ее товаров по дням за последние 7 (параметр должен быть настраиваемым). В графике (линейный) надо выводить 2 оси (х - даты, у - кол-во просмотров) с подписями, названием диаграммы, легендой, отмечать точки для каждого значения. Если значений за какой-то день не было, надо ставить 0.

Если у вас есть опыт, возможно построение графиков на основе других механизмов.

Подробное ТЗ во вложении. Указывайте, пожалуйста, ваши сроки выполнения и ссылки, если делали что-то похожее.

MySQLPHP
14 лет назад
evshi
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

klincheg
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
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Заявки фрилансеров

klincheg
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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