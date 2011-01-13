Скрипт для Одноклассников

Нужен скрипт, который будет собирать данные об времени, проведенное онлайн на сайте, указанных анкет. Т.е. собирать статистику по дням: когда указанный человек (на своей странице), находился онлайн, сколько времени он там провел, сколько раз в день заходил.

Я так предпологаю, что указанный скрипт, должен зайти на сайт, через указанный мной аккаунт и "сидеть" постоянно на странице "жертвы" и собирать данные.

Хотелось бы получить сам скрипт, инструкцию по установке и дальнейшую поддержку.