Нужна программа

Нужно программа для сайта http://www.realrake.com/. Сайт специализируется на привлечении людей в покер. Нужно, что б мы могли грузить файл с данными с определенных покер сайтов и датами. И клиентам показывался их текущий баланс. Так, же интересуют люди которые смогут откоректировать сайт, провести более лучшее состояние как графически, так и програмно.

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