Доработка проекта PHP + Postgree

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Закрыт2 заявки179 просмотров

Нужно парсить эту страницу :

fifa.com/worldfootball/worldmatchcentre/index.html

а именно все матчи и их результаты (по лигам и странам)

Т.е. нужно сделать все то же самое только на моем сайте и в моей таблице.

Данные должны запихиваться в базу Postgree и от туда же доставаться.

Пишите свои предложения по срокам и ценам

PHP
14 лет назад
vispo
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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