Доработка проекта PHP + Postgree

Нужно парсить эту страницу :

fifa.com/worldfootball/worldmatchcentre/index.html

а именно все матчи и их результаты (по лигам и странам)

Т.е. нужно сделать все то же самое только на моем сайте и в моей таблице.

Данные должны запихиваться в базу Postgree и от туда же доставаться.

Пишите свои предложения по срокам и ценам