Доработать “thumb change” смену картинок на DLE

Доработать “thumb change” , (смена картинок при наведении курсора) для DLE как на Redtube

Нужно написать (адаптировать) превью , для сайта на CMS , Datalife Engine , сделать так же как на Redtube, все подробности и сам вид , (как должно быть) описал тут http://smotretporno.com/i/test.html

, сам сайт вот тут http://smotretporno.com/