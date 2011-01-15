Доработать меню на java

Необходимо доработать скрипт vtree.js следующим образом:

1. При нажатии на ссылку c class="vTreeNode" происходит открытие/закрытие вложенного подменю. При нажатии на названии радела (следующий тег a) так же происходит открытие/закрытие вложеного подменю, а так же переход на страницу по ссылке.

2. При раскрытии конкретного подменю все остальные открытые подменю должны быть закрыты. Кроме "родительских" уровней. Т.е. если мы активный уровень "Легкие ткани 1-2-3" (см. index.html) то должны быть открытыми "Легкие ткани 1-1" и "Легкие ткани 1". Если мы открываем "Легкие ткани 2" то все подпункты "Легкие ткани 1" и ниже должны быть закрыты.

3. В случае внесения изменений в css и html код необходимо снабдить коментариями

4. Открытый пункт меню должен сохраняться в куках. И меню после повторного захода на страницу должно восстанавливать свое состояни. Это реализовано. Но необходимо проверить после внесения изменений.

Оплата по факту с помощью ЯД. Писать предложения тут, в ICQ только если есть вопросы.