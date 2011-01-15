Парсинг товаров, заливка, наладить экспорт-импорт в Джумла-Виртуамарт
Программирование сервисов покупки купонов
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
У меня есть программисты, которые готовы реализовать программно сервис, подобный биглион или дарбери.
Но они готовы предложить лишь написание такого сервиса с нуля на общедоступной CMS.
На фрилансе я пытаюсь найти людей, у которых есть готовое, расширяемое, отлаженное решение. Если не найду – буду обращаться к своим коллегам, но найти хотелось бы.
Какую схему работы я предлагаю:
* мне нужна CMS, которая была бы написана (или переведена) программистом / командой;
* команда программистов должна быть нацелена на улучшение своей системы управления, на ее дальнейшее развитие;
* от меня будет поступать четкое ТЗ и дизайн (возможно даже сверстанный) главной страницы + несколько внутренних -> от Вас требуется интеграция в систему управления, подключение социальных сетей, настройка CMS на сервере, тестирование, подключение платежной системы Робокасса (или других) и т.д.
* система должна быть настраиваемая и способная изменяться под нестандартные задачи заказчика;
* работа должна выполняться быстро, программисты должны адекватно реагировать на замечания и исправлять их + поддерживать бесплатно настроенный сайт на протяжении месяца;
* желательно оплата безналом по договору или через СБР.
Конечно, я ищу дешевое решение (без потери качества). Можно сказать, что я делаю оптовый заказ, т.к. уже сейчас мне нужны два сайта. Далее будут нужны еще несколько. Так что планирую долгосрочное сотрудничество.
Отписывайтесь о своих ценах, сроках, показывайте свои системы. Я готов реально заказывать много таких сайтов (есть выход на заказчиков, звонят минимум 2-3 раза в неделю новые люди).
Бюджет на один проект (моя верстка и ТЗ с Вас готовый сервис) примерно 15000 рублей.
Просьба не писать в ЛС – сразу в проекте. Просьба не просто рассказывать о том какие Вы классные, но и отписаться реально по теме проекта.
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