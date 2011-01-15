Программирование сервисов покупки купонов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка215 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

У меня есть программисты, которые готовы реализовать программно сервис, подобный биглион или дарбери.

Но они готовы предложить лишь написание такого сервиса с нуля на общедоступной CMS.

На фрилансе я пытаюсь найти людей, у которых есть готовое, расширяемое, отлаженное решение. Если не найду – буду обращаться к своим коллегам, но найти хотелось бы.

Какую схему работы я предлагаю:

* мне нужна CMS, которая была бы написана (или переведена) программистом / командой;

* команда программистов должна быть нацелена на улучшение своей системы управления, на ее дальнейшее развитие;

* от меня будет поступать четкое ТЗ и дизайн (возможно даже сверстанный) главной страницы + несколько внутренних -> от Вас требуется интеграция в систему управления, подключение социальных сетей, настройка CMS на сервере, тестирование, подключение платежной системы Робокасса (или других) и т.д.

* система должна быть настраиваемая и способная изменяться под нестандартные задачи заказчика;

* работа должна выполняться быстро, программисты должны адекватно реагировать на замечания и исправлять их + поддерживать бесплатно настроенный сайт на протяжении месяца;

* желательно оплата безналом по договору или через СБР.

Конечно, я ищу дешевое решение (без потери качества). Можно сказать, что я делаю оптовый заказ, т.к. уже сейчас мне нужны два сайта. Далее будут нужны еще несколько. Так что планирую долгосрочное сотрудничество.

Отписывайтесь о своих ценах, сроках, показывайте свои системы. Я готов реально заказывать много таких сайтов (есть выход на заказчиков, звонят минимум 2-3 раза в неделю новые люди).

Бюджет на один проект (моя верстка и ТЗ с Вас готовый сервис) примерно 15000 рублей.

Просьба не писать в ЛС – сразу в проекте. Просьба не просто рассказывать о том какие Вы классные, но и отписаться реально по теме проекта.

14 лет назад
gevak
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов

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