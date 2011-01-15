Ошибки скрипта JS+ jQuery

Для работы над ошибками (пара багов) необходм программист js. Ошибки на уровне простого скрипта JS (30 строчек) и в скрипте по работе с jQuery. Работы максимум на 1 день, если человек разбирается.

О цене договоримся. Оплата по факту выполненой работы через webmoney/ЯД.