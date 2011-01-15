Ошибки скрипта JS+ jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок217 просмотров

Для работы над ошибками (пара багов) необходм программист js. Ошибки на уровне простого скрипта JS (30 строчек) и в скрипте по работе с jQuery. Работы максимум на 1 день, если человек разбирается.

О цене договоримся. Оплата по факту выполненой работы через webmoney/ЯД.

JavaScriptjQuery
14 лет назад
vkusnosti
Олег 
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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