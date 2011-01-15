Баланс пользователя DLE 7.5 (demo)+рассылка писем

Необходимо добавить на сайт баланс пользователя (вставил модуль-"баланс пользователя 1,0" в данный момент подключаю робокассу).

Скажу проще- создаю сайт по заказу чертежей. Нужно сделать форму оформления заказа(примерно как на этом сайте) и оплату с разных платежных систем. Еще нужно оповещение отдельных групп зарегистрированных пользователей, при поступлении заказа и его комментировании. Общее оповещение при создании новостей от администратора.

Создание реферальной системы на приходящие заказы (выплата процентов при оплате услуг- % реферальных настраивается администратором)

Ввести денежные поощрения за успешно выполненные заказы исполнителям.

Вести разные виды статистики (исполнителей).

Шаблон сайта скачен бесплатно(возможно ошибки при работе я уже кучу исправлял). Шаблон для версии 8, а ДЛЕ 7,5

Сложно все разъяснить!!!!

Черновой вариант правил на сайте! много, что еще дорабатывать, нужно всё подстроить под эти правила, для того что бы ручная проверка, правка, оповещение, совершение выплат, премий администратором была сведена к минимуму