Поисковик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок198 просмотров

Мне нужен человек который умеет создавать поискового робота, не robots.txt, а робота который анализирует и добавляет сайты в каталог. Если конечно это возможно:)

14 лет назад
tarasmuz
Тарас 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

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Нет заявок фрилансеров