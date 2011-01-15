Здравствуйте. Нашей фирме нужен сайт в кратчайшие сроки. ТЗ-Есть,Дизайн-есть. Стоимость: 20 000р. Оплата по факту выполнения. Связь через e-mail:[email protected] С Уважением,Антон.
Доработать скрипт NewsEditor для MODX
Задача доработать скрипт NewsEditor чтобы он обрабатывал Параметры (TV).
и еще
Есть материал к ниму присвоен ID пользователя который его добавил и указан email.
Но материал добавляется без авторизации пользователя по этому добавленному материалу присваивается ID пользователя: 0.
Логином является email адрес.
При регистрации пользователь, указывает email и ему автоматический присваивается ID пользователя.
Задача:
Искать по базе материалы только что зарегистрированного пользователя по email адресу и присваивать материалу id этого пользователя.
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