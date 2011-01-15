Доработать скрипт NewsEditor для MODX

Задача доработать скрипт NewsEditor чтобы он обрабатывал Параметры (TV).

и еще

Есть материал к ниму присвоен ID пользователя который его добавил и указан email.

Но материал добавляется без авторизации пользователя по этому добавленному материалу присваивается ID пользователя: 0.

Логином является email адрес.

При регистрации пользователь, указывает email и ему автоматический присваивается ID пользователя.

Задача:

Искать по базе материалы только что зарегистрированного пользователя по email адресу и присваивать материалу id этого пользователя.