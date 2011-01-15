Есть шаблон с www.rockettheme.com "Panacea" и контент. Необходимо разработать сайт по шаблону Panacea, установить и сдать строго в указанные сроки. Опыт работы с шаблонами rockettheme обязателен. При предоставлении заявки прошу ...
Доработка функции web asyst заказа через Почту Рос
Добрый день,
на сайте интернет-магазина с движком web asyst (станд) необходимо осуществить настройку функции заказа товара через Почту России, чтобы можно было выбрать регион и отображались актуальные тарифы с сайта ПР. При профессиональной реализации, возможно продолжение сотрудничества на длительную перспективу. Необходимо нахождение фрилансера в Екатеринбурге.
Заявки фрилансеров
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