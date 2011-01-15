Создать функциональный сайт под ключ

ТЗ во вложении. Макет есть. Прошу оставлять заявки только если вы уверены, что проект будет сделан.

Раздел новостей с персонализированными комментариями нужно сделать к 18.01 хотя бы в общем виде, если времени мало то назовите пожалуйста сроки и цену за проект.

CMS предпочтительней Drupal, но можете предложить свою.