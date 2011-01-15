1) Во первых выровнить контент страниц. У страниц, ссылки которые расположены в верхнем меню отступ сверху от логотипа один, у страниц левого меню отступ другой, index.php отступ третий... нужно чтоб отступ контента сверху на всех ...
Создать функциональный сайт под ключ
ТЗ во вложении. Макет есть. Прошу оставлять заявки только если вы уверены, что проект будет сделан.
Раздел новостей с персонализированными комментариями нужно сделать к 18.01 хотя бы в общем виде, если времени мало то назовите пожалуйста сроки и цену за проект.
CMS предпочтительней Drupal, но можете предложить свою.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо добавить на сайт баланс пользователя (вставил модуль-"баланс пользователя 1,0" в данный момент подключаю робокассу). Скажу проще- создаю сайт по заказу чертежей. Нужно сделать форму оформления заказа(примерно как на этом сайте) и оплату с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
Задача доработать скрипт NewsEditor чтобы он обрабатывал Параметры (TV). и еще Есть материал к ниму присвоен ID пользователя который его добавил и указан email. Но материал добавляется без авторизации пользователя по этому ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Нашей фирме нужен сайт в кратчайшие сроки. ТЗ-Есть,Дизайн-есть. Стоимость: 20 000р. Оплата по факту выполнения. Связь через e-mail:[email protected] С Уважением,Антон.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый есть такой сайт: escg.fr на данный момент мы подготовили новый дизайн (можете посмотреть атач первой страницы) мне бы хотелось приготовить дизайн для установки на существующую базу ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Добавить счетчик гугл аналитикс на Уми цмс. Оплата яндексом) ася 2 08 514 9 9 0Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется программист для реализации функции принтскрин то есть функционала графической копии сайта phpВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Мне нужен человек который умеет создавать поискового робота, не robots.txt, а робота который анализирует и добавляет сайты в каталог. Если конечно это возможно:)Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно поправить модули для dleВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужен скрипт для JW Player. Дано: 3 xml плейлиста 1 livestream Задача: - Сделать 4 ссылки например: livestream, плейлист 1, плейлист 2, плейлист 3, при нажатии на которые, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад