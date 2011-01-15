Создать функциональный сайт под ключ

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Закрыт6 заявок206 просмотров

ТЗ во вложении. Макет есть. Прошу оставлять заявки только если вы уверены, что проект будет сделан.

Раздел новостей с персонализированными комментариями нужно сделать к 18.01 хотя бы в общем виде, если времени мало то назовите пожалуйста сроки и цену за проект.

CMS предпочтительней Drupal, но можете предложить свою.

Drupal
14 лет назад
Diverse
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

multiserve
Владимир 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад
$800
21 день

Заявки фрилансеров

multiserve
Владимир 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад