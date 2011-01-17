Скрипт кросспостинга для DLE 9

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки167 просмотров

Есть два сайта на КМС ДЛЕ 9. Нужен скрипт, который автоматически выбирает новости из БД 1 сайта и постит их (наполняет БД) другого сайта. Предусмотреть возможность выбирать из какой категории первого сайта, какой даты и статуса постить новости во второй сайт.

DLE
14 лет назад
inftech
Теч 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Feax
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня

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Feax
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад