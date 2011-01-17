Фильтр в интернет-магазине на Net CaT

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки159 просмотров

Интернет магазин. Есть поиск на сайте, но он плохо ищет и вводит не нравится как. нужно сделать поиск по товарной категории , фирме и вывод так же товара как он выводится щас на сайте в обычном режиме.

14 лет назад
happykid
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров