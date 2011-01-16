Натянуть верстку на wordpress за сегодня

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки185 просмотров

Есть сверстанный сайт, программист пропал гдето, нужно сделать работу. завтра до обеда нужно ужэ пофиксеный готовый проэкт.

ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ С WP !

WordPress
14 лет назад
djwitty
Михаил 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров