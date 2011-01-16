Есть два сайта на КМС ДЛЕ 9. Нужен скрипт, который автоматически выбирает новости из БД 1 сайта и постит их (наполняет БД) другого сайта. Предусмотреть возможность выбирать из какой категории первого сайта, какой даты ...
Натянуть верстку на wordpress за сегодня
Есть сверстанный сайт, программист пропал гдето, нужно сделать работу. завтра до обеда нужно ужэ пофиксеный готовый проэкт.
ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ С WP !
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